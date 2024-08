O Poio Pescamar inicia os partidos de pretempada con empate sen goles ante o Castro FSF

O Poio Pescamar disputou este sábado 17 de agosto o seu primeiro partido de pretempada, comezando a conta atrás para un novo inicio de liga.

Ás ordes un ano máis de Luis López-Tulla, o conxunto conserveiro estreouse na Seca ante o Castro FSF cun empate sen goles e as novas incorporacións de Candela, Èlia, Miri, Chuli e Rocío Molina.

O encontro serviu para comezar a coller ritmo competitivo e axustar as estratexias para a tempada oficial, que arrincará oficialmente o 5 de setembro contra o recentemente ascendido Teldeportivo.

A pretempada do Poio Pescamar continuará na pista do Nun'Alvares portugués e finalizará co torneo de Cartelle no que estarán o Ourense FSF, Melilla Torreblanca e Santa Luzia FC.