A internacional macedonia Nena Trajchevska seguirá no Arxil

O Club Baloncesto Arxil continúa a dar pasos na planificación do plantel coa que competirá na súa estrea na Liga Feminina Challenge.

A entidade pontevedresa confirmou este mércores a renovación de Nena Trajchevska, internacional por Macedonia e que desta forma cumprirá o seu terceiro curso no equipo.

O Arxil redobla a aposta por esta xogadora, unha das de maior peso no plantel na súa primeira tempada pero que a campaña pasada baixou lixeiramente o seu rendemento afectada por unha lesión.

"Estamos convencidos que vai ser unha xogadora referente, estivo traballando duramente na súa recuperación", afirman no Arxil convencidos do seu nivel.

A última tempada Nena moveuse nunha media de 7,1 puntos e 3,4 rebotes por partido.

Coa internacional macedonia son xa sete as pezas confirmadas para o proxecto do Arxil en LF Challenge, xunto a Heather Forster, Marta Fernández, Cristina Díaz-Pache, Margarita Moreira, Nerea Liste e Miriam García, ademais da pontevedresa Aldara Vázquez que alternará presenza no primeiro e segundo equipo.