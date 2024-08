Lorena Patiño estréase no Mundial de Mountain Bike cun décimo posto na remuda mixta

Primeira xornada do Campionato do Mundo de Ciclismo de Montaña (MTB) na estación de esquí de Pal Arinsal, en Andorra, e estrea de Lorena Patiño.

A ciclista júnior marinense formou parte do equipo español na proba de remudas mixta que inauguraba a competición, o Mixed Team Relay.

O primeiro en entrar en acción na Selección Española foi Francesc Barber, cun quinto posto na posta inicial, aínda que España caeu ata o undécimo lugar tras as quendas de Estíbaliz Sagardoy e Hugo Franco.

Na cuarta posta entrou en acción Lorena Patiño, e coa deportista júnior do XSM de Marín o equipo español empezou de novo a progresar. Primeiro cunha dura pugna co equipo da República Checa por entrar no Top-10, ao que deu continuidade a sub-23 Marta Cano e finalmente David Valero para entrar na meta en décima posición.

Gañou a carerra o equipo de Estados Unidos, con Francia a só 2 segundos e Italia completando o podio a minuto e medio. España concluíu a 7 minutos dos vencedores.

Tras o seu debut no Mundial andorrano, Lorena Patiño afrontará o venres día 30 un novo reto coa carreira júnior feminina de cros country olímpico (XCO).