Daniela Suárez pecha o Mundial Júnior en Perú cunha segunda medalla de bronce

Daniela Suárez pousa coa segunda medalla de bronce conseguida no Mundial Júnior de Natación Artística en Lima © Club Galaico Sincro

Novo éxito para Daniela Suárez e para a natación artística española no Campionato do Mundo Júnior en Lima, Perú.

A nadadora pontevedresa do Galaico Sincro sumou, no último día de competición, a súa segunda medalla, ao ser bronce co equipo español na proba de Equipo Libre.

Este terceiro posto súmase ao bronce alcanzado no Equipo Técnico.

Do mesmo xeito que nesa primeira disciplina, o título levouno China (387.4418 puntos), con Xapón na segunda posición do poio (375.2146).

No que respecta a España, con Daniela Suárez entre as compoñentes do equipo, obtivo un total de 347.9065 puntos (57.3000 puntos en dificultade total, 106.7000 en impresión artística e 201.2065 en execución).