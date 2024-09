Plantel pechado no Cisne coa chegada do portugués Nuno Pando

A dúas semanas para o inicio da liga na División de Honra Prata o Club Cisne Balonmán dá por pechado o seu plantel.

Faino tras concretar a cuarta incorporación do verán, coa fichaxe do lateral esquerdo portugués Nuno Pando.

O xogador luso procede do ABC Braga do seu país, co que a pasada campaña disputou competición europea.

Pando únese como reforzo aos xa confirmados de Iago Costas (Zamora), Dani Virulegio (Villa de Aranda) e o gardameta chileno Francisco Latorre (MET Handball).

Tras esta novidade o Cisne céntrase xa na preparación da primeira xornada de liga, na que se medirá o 14 de setembro (19.00 horas) ao Trops Málaga no pavillón de Príncipe Felipe.