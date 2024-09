Pontevedra dá a benvida ao Mundial U20 de Loitas Olímpicas

Inauguración do Campionato do Mundo U20 de Loitas Olímpicas

Pontevedra deu o pistoletazo de saída este luns ao Campionato do Mundo U20 de Loitas Olímpicas, arrincando coa categoría de loita grecorromana e coa cerimonia oficial de inauguración do evento no Pavillón Municipal dos Deportes

© Mónica Patxot