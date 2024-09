'Manita' do Poio Pescamar ao Teldeportivo para arrincar a tempada

O Poio Pescamar comezou a tempada da mellor maneira ao vencer por 0-5 ao Teldeportivo Gran Canaria no primeiro encontro de liga.

A pesar de dominar o encontro desde o inicio e de gozar de numerosas ocasións, ao equipo vermello custoulle sangue, suor e bágoas abrir o marcador. Ale de Paz, Laura Uña, Elena Aragón e Candela tiveron as máis claras para o Poio, pero non foi ata os últimos minutos do primeiro tempo cando Chuli conseguiu subir 0-1 tras aproveitar o rexeite do seu propio disparo, xusto despois de que o Teldeportivo rozase o gol cun remate ao poste de Susana López.

Na segunda metade, o Poio Pescamar desatou un aluvión de goles. Laura Uña, clave na presión, roubou o balón para que Elena Aragón fixese o 0-2. Pouco despois, Uña volveu recuperar o esférico e asistiu a Chuli, que asinou o 0-3. A cántabra sumou o cuarto tanto tras unha saída de presión cando rival xa atacaba con cinco, e Ale de Paz desde a frontal pechou o marcador co definitivo 0-5 nos últimos minutos do partido.

