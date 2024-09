O Pontevedra regala un empate ao Compostela no desconto (2-2)

Partido entre SD Compostela e Pontevedra CF no Vero Boquete San Lázaro © Pontevedra CF Partido entre SD Compostela e Pontevedra CF no Vero Boquete San Lázaro © Pontevedra CF Partido entre SD Compostela e Pontevedra CF no Vero Boquete San Lázaro © Pontevedra CF

O Pontevedra continúa co seu gafe tradicional en casa do Compostela e, quince anos despois, segue sen gañar na capital a pesar de ter os tres puntos no peto. Os granates foron claros dominadores do partido, pero sucumbiron no desconto ante o empuxe dun equipo local que atopou o premio tras unha xogada polémica.

Yago Iglesias apostou por un once semellante ao da xornada pasada e máis que coñecido pola afección granate, facendo unha pequena variación dando entrada a Álex González en lugar do lesionado Héctor Hernández. Iago Novo, que rendera a un grandísimo nivel contra o Valladolid Promesas, repetiu titularidade.

Desde o inicio, o Pontevedra saíu disposto a conseguir os tres puntos, dominando o partido e dándolle ritmo e velocidade ao xogo mentres o Compostela prefería non arriscar na presión e deixaba aos granates ter a posesión.

Con todo, co que non contaba o cadro local era con que os de Lérez estivesen finos diante da portería e beneficiásense da primeira chegada clara. Era o minuto 8 e Garay incorporouse ao ataque, buscou en profundidade o desmarque de Dalisson que, desde o bordo da área e de primeiras, axustou o coiro á esquerda de Rabanillo e subiu o 0-1 ao marcador.

Pouco despois, Chiqui puido aproveitar un erro na saída de balón rival, pero o seu chute afastado despexouno o gardameta compostelán.

De novo o extremo foi o artífice da seguinte clara ocasión de perigo para o Pontevedra instantes despois. Balón en longo de Edu Sousa a Chiqui, este internouse na área, recortou a David Soto e esperou a chegada de Rufo, que acertou na súa definición e enchufó o esférico na rede para aumentar a vantaxe dos seus.

Neste escenario, os granates estaban moi cómodos e tomábanse toda a calma do mundo en cada posesión, buscando desesperar a un rival que estaba desaparecido en ataque e era incapaz de exceder a liña de medio campo.

Conseguiuno, con todo, antes de alcanzar a media hora de xogo cunha rápida condución de Ocaña pola esquerda que terminou nos pés de Samu, que buscou a portería de Edu Sousa pero xutou demasiado cruzado.

O Compostela tivo un par de ocasións máis a balón parado antes de alcanzar o descanso, pero a zaga granate e o seu gardameta estiveron atentos en todo momento e despexaron calquera tipo de perigo para manter a vantaxe.

O guion tras o paso polos vestiarios foi similar. O Pontevedra mantivo a intensidade e aproveitou o espazo entre liñas do Compos para seguir xerando perigo en área rival con dúas claras accións de Dalisson e outra de Chiqui en apenas sete minutos.

Os locais estaban desaparecidos, nada lles saía. Eran incapaces de facerse co control do balón e, cando o tiñan, os de Yago Iglesias enseguida roubábanllo para saír rápido en ataque e sentenciar o encontro dunha vez por todas.

Unha delas, e a máis clara, chegou tras unha internada pola dereita. Chiqui combinou con Dalisson e leste cedeu a Iago Novo, quen recibiu o esférico e buscou os tres paus obrigando a Rabanillo a intervir e desviar a córner.

Parecía que o Pontevedra estaba conforme co resultado e deixou que o partido entrase nun correcalles con balóns que ían de lado a lado sen apenas sentido. Beneficiaba esta situación ao Compostela e tirou de corazón, máis que de cabeza, para poñer en aprietos a un equipo granate que fora de máis a menos e empezaba a mostrar as súas carencias.

E aumentou o rendemento o cadro local para cambiar por completo a dinámica do partido e facer sufrir aos de Lérez, que necesitaban unha pausa de maneira urxente, especialmente a raiz do 1-2. Giuliano recibiu ao bordo da área, recortou a Mario Gómez e enviouna axustada ao pau dereito inalcanzable para Edu Sousa.

Necesitaba o Pontevedra un lavado de fronte para aguantar o resultado e Yago Iglesias cambiou á formulación. Javi Fontán, que debutaba en liga, entrou en lugar de Chiqui, e Jesús Cambrils substituíu a Yelko para refrescar a medular e cambiar a dinámica do equipo.

Con todo, o partido entrou nos minutos críticos e a desesperación apropiouse do Compostela, que optou por enviar balóns á área en busca dun último gol co que rascar un punto. E chegou, pero con polémica. Xa no desconto, Xabi Domínguez recibiu un golpe na cara e tirouse ao chan. O colexiado non viu nada, Edu Sousa enviou o balón a banda e os locais non a devolveron, aproveitando a xogada para subir o 2-2 por medio dun Manu Rivas que toleou a parroquia compostelá.

Regresan os granates a Pasarón cun botín moi escaso, e é que foron moi superiores ao seu rival e deixáronse empatar no tempo de desconto despois de haber ido gañando desde o minuto oito de xogo.

SD COMPOSTELA (2): Rabanillo, Roque, P. Crespo, David Soto, Diego (Fer Cano, min. 41), Manu Barreiro (Landeira, min. 46), Giuliano, Ocaña (Manu Rivas, min. 69), Samu (Álvaro Casas, min. 75), Óscar Gil (Hugo Matos, min. 46) e de Prado.

PONTEVEDRA CF (2): Edu Sousa, Churre, Mario Gómez, Álex González, Iago Novo (Xabi Domínguez, min. 69), Rufo (Charly, min. 69), Yelko (Cambil, min. 82), Chiqui (Javi Fontán, min. 82), Samu Mayo, Dalison e Garay.

Goles: 0-1, Dalisson, min. 8. 0-2, Rufo, min. 16. 1-2, Giuliano, min. 73. 2-2, Manu Rivas, 90+5.

Árbitro: Héctor Bouzas Laconti, auxiliado en bandas por Emilio Manrique Hernando e José María Soriano Méndez (Canarias). Amoestou a Ocaña (46'), Fer Cano (47') no Compostela e a Samu (90+3) e Charly (90+5) no Pontevedra.

Incidencias: Partido da xornada 2 de liga no Grupo I da Segunda RFEF disputado no Estadio Verónica Boquete de San Lázaro.