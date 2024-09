Borja Domínguez ficha polo Coruxo

É oficial. Borja Domínguez é novo xogador do Coruxo, rival do Pontevedra no Grupo I da Segunda RFEF.

O centrocampista vigués, que denunciou este verán o club granate por despedimento improcedente e que se atopaba sen equipo coa tempada xa empezada, vaise incorporar á disciplina dos do Vao, tal e como confirmou o propio Coruxo á primeira hora deste domingo.

Fichado

Borja Domínguez, procedente del @PontevedraCFSAD

Centrocampista con experiencia y calidad.

Bienvenido al @CoruxoFCoficial !! pic.twitter.com/dm1C2Jo6sJ — Coruxo FC (@CoruxoFCoficial) September 15, 2024

Borja e o Pontevedra manteñen un conflito aberto desde hai un par de meses, ao non estar conforme cos argumentos esgrimidos para formalizar a súa baixa e despois de que o pasado mes de xuño Charles Dias anunciase en rolda de prensa a súa renovación automática por unha campaña por ter cumprido supostamente unha cláusula do seu contrato (por partidos disputados).

Esta disputa fixo que o centrocampista non chegase a incorporarse aos adestramentos do primeiro plantel no mes de xullo, tendo que exercitarse en solitario desde entón.

Aclarado agora o seu futuro deportivo, o Pontevedra contaría definitivamente cunha ficha sénior dispoñible no caso de querer reforzarse con algún futbolista que se atope actualmente sen equipo.