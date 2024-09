Emoción e rivalidade cítanse na Raña co Derbi da Ría

Emoción e rivalidade estarán servidos este sábado co Derbi da Ría entre Marín Futsal e Poio Pescamar no Pavillón da Raña (17:00 horas), onde se espera un gran ambiente entre afeccións e con ambos os equipos dispostos a deixalo todo sobre a pista para levar os tres puntos.

Para o conxunto local será unha nova oportunidade de ouro para romper coa súa serie negativa no derbi, xa que nos oito precedentes entre ambos os clubs o equipo rojillo fíxose con dúas vitorias en Copa Galicia, e cinco triunfos e un empate en liga.

Para iso, o Marín deberá estar "concentrado ao cento por cento" e así poder defenderse e contrarrestar "o nivelón" do persoal do Poio Pescamar. "Sabemos que é un nivel complicado, pero preparamos ben durante a semana o partido e traballado ben os problemas que nos atopamos en anteriores derbis", indicou Carolina Bravo.

Pola súa banda, o Poio Pescamar chega á cita como favorito pero consciente de que un partido de leste calibre sempre resulta complicado. Chuli, xogadora do equipo conserveiro, sinalou que "teremos que levar o peso do partido e estar moi preparadas no aspecto físico" para facerse co triunfo.

O Derbi dá Ría promete ser un duelo cheo de espectáculo onde ningún dos dous equipos quererá ceder terreo. As xogadoras do Marín buscarán aproveitar o apoio da súa afección para romper a hexemonía do Poio e levar un valiosos tres puntos.