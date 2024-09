O Cisne segue sen alzar o voo e afógase en Alacante (35-27)

O Club Cisne Balonmano continúa sen achar a súa mellor versión neste arranque de liga tras caer de forma clara contra o Eon Horneo Alicante por 35-27.

O conxunto lerezano foi a remolque durante todo o encontro, penalizado pola falta de acerto en todas as facetas de xogo, o que permitiu aos locais alcanzar unha vantaxe de once goles cando aínda restaban 15 minutos para o final.

As defensas agresivas e as actuacións de Agustín e Abián en portería marcaron o inicio do partido, o que se traducía nun escaso marcador dominado, iso si, polo conxunto alacantino, que non tardaría en pisar o acelerador e colocar un parcial de 6-3 no primeiros nove minutos.

Non lle saían as cousas ao Cisne, que non atopaba a maneira de sentirse cómodo en ataque e pecaba de precipitación, o que se traducía nun marcador en contra de 9-5 que obrigaba a Quiños a pedir tempo morto.

Manu Lorenzo anotou o sexto gol dos brancos, Josu Ardoz foise dous minutos ao banco, e o Cisne aproveitou a superioridade numérica para recortar distancias e colocarse a dous goles do empate.

Aínda que parecía que o conxunto lerezano conseguira reengancharse á pelexa, o Alicante continuou abrindo brecha no marcador e púxose sete goles arriba a falta de dous minutos para o descanso (17-10).

Con todo, un parcial de 0-3 do Cisne, con dous goles de Marko Ojeda e outro de Víctor Fernández, deixou o resultado en 17-13 ao descanso.

Tras o paso polos vestiarios, produciuse o habitual intercambio de golpes e o marcador moveuse en igualdade, o que se traducía nun 19-15 aos cinco minutos de xogo.

Con todo, o Cisne apagouse en todas as facetas. Malos entendementos, erros nos pases e un ataque sumamente atrancado obrigaron a Quiños a deter o cronómetro cando a hemorraxia xa se antollaba insalvable (23-15).

A pesar dos intentos, os xogadores cisneístas non conseguiron dar coa solución e o Alicante seguiu abrindo brecha alcanzando os 11 goles de diferenza ao chegar ao ecuador da segunda metade (28-17).

Coa vitoria asegurada, salvo un milagre, o conxunto local baixou o ritmo, o que permitiu ao Cisne recortar distancias en sete goles. Con todo, unha arrancada final dos alacantinos selou o marcador final en 35-27.

Consulta as estatísticas nesta ligazón