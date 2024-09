Álex González desata a tolemia en Pasarón (2-1)

O Pontevedra Club de Fútbol tirou de épica este domingo para remontar e levar a vitoria ante o Deportivo Fabril cun gol de Álex González no último minuto.

O encontro comezou cun altísimo ritmo por parte de ambos os equipos, xa que tanto Pontevedra como Fabril buscaban impoñer o seu estilo e controlar o ritmo de xogo.

Así se cumpriu o minuto sete de xogo, cando se produciu a primeira aproximación clara dos granates cunha falta lateral que puxo Dalisson no corazón da área e que Garay cabeceou ao lateral da portería.

Respondeu o cuarto de hora o Deportivo Fabril por medio de Kevin, que aproveitou un malentendido entre Garay e Edu para asistir a Garrido, pero o seu disparo bloqueouno a defensa local.

Tres minutos despois, o Pontevedra volveu inquietar a portería local cun disparo desde a media lúa de Iago Novo, pero o porteiro Alberto respondeu cunha excelente parada desviando a córner.

Tras esa ocasión, o balón tardou un mundo en volver chegar a calquera das dúas áreas, ata que alcanzada a media hora o Pontevedra retomou o control e volveu xerar perigo. Primeiro avisou Chiqui e despois Rufo, que rematou de primeiras un centro preciso de Dalisson desde a dereita e que o porteiro desviou a saque de esquina.

Alcanzábase o final da primeira metade e de novo avisaron os granates por partida dobre. A primeira chegou por medio de Rufo, que rematou un pouco forzado un córner botado por Yelko, e a última, ao fío do descanso, cun disparo de Dalisson que se foi rozando o traveseiro.

Tras o intermedio, os granates mantiveron o control do xogo con longas combinacións e recuperando rapidamente o balón tras perdelo. A pesar de que non sufrían en defensa, faltáballes contundencia en ataque.

E nun xiro inersperado, o Deportivo Fabril tomou a dianteira. Guerrero enviou un centro medido desde a dereita que Kevin cabeceou en ferro, batendo a Edu Sousa e enmudeciendo a Pasarón.

A pesar do golpe, o Pontevedra non se desmoronó e rapidamente envorcouse en busca do empate. E Chiqui estivo moi preto de logralo pouco despois do gol visitante, tras desfacerse do seu marcador, pero o seu disparo estrelouse no poste.

Moveu o banco Yago Iglesias e deu entrada a Álex González, Charly e Samu Mayo para que, entre os tres, revolucionasen o encontro. A decisión surtiu efecto de inmediato e no primeiro balón que tocou o centrocampista ao bordo da área o enchufó na rede para facer o 1-1.

O Pontevedra continuou presionando, e Rufo tivo a oportunidade de facer o 2-1 cunha volea tras un centro de Chiqui, pero unha vez máis o porteiro Alberto frustrou o intento cunha gran intervención.

Co empate no marcador, o Deportivo Fabril optou por retardar o xogo, conformándose co punto. Empezaron a perder tempo sempre que podían, demorando as continuacións e finxindo cambras para cortar o ritmo do Pontevedra.

Entrou o partido na recta final e Charly tivo unha dobre ocasión. Primeiro tras un centro de Chiqui e despois de Álex González, pero na primeira interveu Alberto cunha gran parda, e na segunda o dianteiro non chegou por moi pouco.

Consumíase o tempo e os nervios estaban a flor de pel. O colexiado pitoulle unha falta inexistente a Yelko, o 10 queixouse e o árbitro mostroulle a segunda amarela, deixando ao Pontevedra con dez homes nos últimos minutos.

Parecía inevitable que o encontro terminase en empate, pero no último minuto apareceu Álex González para marcar o gol da remontada, selando o 2-1 e deixando os tres puntos en Pasarón.

A tensión non só viviuse no campo, senón tamén na bancada e no tunel de vestiarios, onde se produciron altercados entre a afección de Tribuna e entre os corpos técnicos de ambos os equipos.

PONTEVEDRA CF (2): Edu Sousa, Churre, Mario Gómez, Jesús Cambil (Samu Mayo, min. 65), Iago Novo (Álex González, min. 58), Rufo, Yelko, Chiqui, Dalisson (Xabi, min. 83), Garay e Marqués (Charly, min. 65).

RC DEPORTIVO FABRIL (1): Alberto, Aarón, Marotías, Alfaro, Darío (Kike Fernández, min. 70), Kevin (Villaverde, min. 76), Kike, Garrido, Iker Vidal, Guerrero (Pablo, min. 82) e Noé (Mardonés, min. 70 (Bill, min. 76)).

Árbitro: Hugo Alonso Luíña, auxiliado en bandas por Eduardo Soro Rodríguez e Sara Fernández Ceferino (Asturias). Amoestaron a Rufo (15'), Yelko (28' e 90+4)), Garay (38'), Mario Gómez (71') no Pontevedra e a Kevin (7'), Alberto (82'), Kike Fernández (87'), Iker Vidal (90+1'), Bill (90+3) no Deportivo Fabril. Expulsaron a Yelko por dobre amarela.

Goles: 0-1, Kevin, min. 57. 1-1, Samu Mayo, min. 67. 2-1, Álex González, min. 90+6.

Incidencias: Partido da xornada xornada 4 de liga no Grupo I de Segunda RFEF disputado no Estadio Municipal de Pasarón ante 2.179 espectadores.