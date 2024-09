Graña, Duro e Campos logran a prata e Piñeiro o bronce no Mundial de Maratón

O Campionato do Mundo de Maratón en Metkovic, Croacia, deixou un excelente balance para os piragüistas pontevedreses e a delegación española, que finalizou a competición como a segunda mellor nación, cun total de 10 medallas, só superada por Hungría.

Diego Piñeiro, do EP Ciudad de Pontevedra, colgou a medalla de bronce na final do C1 Sub 23, mentres que Tono Campos, defensor do título mundial no C1 senior na carreira longa, protagonizou unha gran actuación.

A pesar de que o polaco Borgiel levou o ouro, Campos cruzou a meta en segunda posición, a pouco máis dun minuto do novo campión, tras completar os 22 quilómetros e 600 metros en 1 hora, 45 minutos e 6 segundos.

Na categoría C2 Senior, Óscar Graña e Jaime Duro conseguiron a medalla de prata tras unha intensa loita cos polacos Zuchora e Borgiel, quen lanzou o seu ataque decisivo no último porteo.

A outra dupla española, formada por Tono Campos e Diego Romero, finalizou en cuarta posición, xusto por detrás dos portugueses Lacerda e Cohelo.

Diego Romero, ademais, non tivo a fortuna do seu lado na regata curta do C1, onde repetiu o cuarto posto que xa lograra o ano anterior en Dinamarca. Nesa mesma carreira, o madrileño Ignacio Calvo coroouse campión do mundo.

O resto das medallas para España chegaron grazas a Víctor Devesa (ouro en K1 Junior), Rubén Castela e Arturo Aguilar (bronce en K2), Nerea Novo (bronce en C1 Junior), Alberto Ruiz (bronce en C1 Junior) e Iván Alonso (bronce en K1 5.000).