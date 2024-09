Resumos propios a falta de acordo coa TVG

O Pontevedra Club de Fútbol e a Televisión de Galicia (TVG) seguen sen pechar un acordo pola cesión dos dereitos televisivos do club granate para a presente tempada.

A consecuencia diso foi que, por segunda xornada consecutiva e tal como aconteceu no duelo fronte Valladolid Promesas, as cámaras da canle autonómica quedaron sen acceder ao Estadio Municipal de Pasarón para retransmitir o partido contra o Fabril e tampouco para ofrecer o remumen do encontro.

Ante esta situación foi o propio Pontevedra o que, a través das súas canles en redes sociais, compartiu horas despois os goles do partido nun breve resumo coa súa marca 'PCF Media'.

PCF MEDIA | Xa podes ver os goles do Pontevedra CF - Deportivo Fabril



A ledicia dunha remontada no último minuto #NonPararAtaVoltar pic.twitter.com/P12H2xr199 — Pontevedra CF (@PontevedraCFSAD) September 22, 2024

Cabe lembrar que a negociación entre ambas as dúas partes quedou en punto morto pola intención da TVG de incluír no contrato unha cláusula que lle daría poder para fixar o horario dos partidos. Ademais a cifra ofrecida aos equipos galegos de Segunda REFEF é esta campaña de 40.000 euros, similar á da pasada liga pero sensiblemente inferior ás cantidades de anos anteriores, como os 75.000 que recibiu o club granate o curso 21-22 tamén en Segunda RFEF.