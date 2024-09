Furor polas novas camisetas do Pontevedra

Foi unha das imaxes do domingo no Estadio Municipal de Pasarón, as colas na tenda oficial do Pontevedra Club de Fútbol e afeccionados lucindo por fin con orgullo os novos equipamentos do seu equipo, da firma Kappa.

O club granate anunciara horas antes que as camisetas para a presente tempada estarían ao fin dispoñibles para a venda, e foron moitos os seguidores que se achegaron a velas de preto e tamén a rascar o peto para facerse cunha delas.

Foi todo un furor, cun número importante de vendas rexistradas que puido mesmo ser maior, ao esgotarse os talles L e XL do primeiro equipamento e porque as colas en caixa antes e despois do partido provocaron que moitos afeccionados preferisen esperar a mellor ocasión para levar o prezado botín.

Segundo cifras oficiais, foron máis dun cento as camisetas vendidas, cun prezo para a granate de 70 euros (60 para os socios) e de 60 euros no segundo equipamento (55 para os abonados).

O club granate confirmou ademais a reposición este mesmo luns dos talles esgotados, e o inicio da venda tamén en liña a través da súa páxina web.