Eloxios do adestrador do Langreo cara ao Pontevedra: "Si no es el mejor equipo del grupo se le acerca mucho"

Pablo Acebal, adestrador da UP Langreo, non escatimou en gabanzas cara ao Pontevedra na rolda de prensa previa á visita dos granates ao Nuevo Ganzábal, este domingo 29 de sepriembre (17.00 horas).

"Si no es el mejor equipo del grupo se le acerca mucho. Sobre todo con balón por todo lo que genera, acumulan gente por dentro, gente de calidad, con balón es un equipo que nos va a exigir a nivel defensivo estar muy bien", explicou o técnico do equipo asturiano.

Acebal recoñeceu que a ausencia por sanción de Yelko Pino, expulsado fronte ao Fabril, será "una baja sensible para ellos pero tienen capacidad de sobra para suplirla. No jugará Yelko pero jugará Chiqui, Dalisson, Samu Mayo, Iaguito...", afirmou cunha referencia cariñosa final cara a Iago Novo, xogador o pasado curso do Langreo.

O preparador do próximo rival granate mostrouse satisfeito co nivel defensivo do equipo no arranque de competición, e cre que "estamos preparados" para medirse ao Pontevedra marcándose como obxectivo "quitarles el balón porque es un equipo que es muy bueno con balón y la forma más intelgiente de defender a un equipo así es quitarles el balón y ser protagonistas".

O adestrador do Langreo recoñeceu ademais que afrontarán o encontro con dúas ausencias por lesión: "Tenemos la baja de Orviz que ya sabéis que se alargará algo en el tiempo y luego la situación de Nacho López que esta semana tampoco llega", avanzou con referencia final ao ex-granate.

Por último Pablo Acebal, aínda que contento por como arrincou o seu equipo en liga, pediu prudencia porque "todavía han pasado muy pocas jornadas para echar cuentas de si es la posición real que vamos a estar todo el año. Obviamente vernos terceros en la calasificación da confianza y ayuda a llevar mejor el día a día, pero pies en el suelo y el objetivo sabemos cuál es".