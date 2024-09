Victoria reparadora do Cisne ante o Antequera (37-31)

Tras a dolorosa derrota da pasada fin de semana en Alacante, o Club Cisne Balonmano regresou ao Pavillón Municipal disposto a conseguir o seu primeiro triunfo da tempada, e así foi. Desde o inicio impuxo un ritmo e dominio abafadores ante un Antequera que foi incapaz de plantarlle cara.

Consciente da necesidade dunha vitoria, o Cisne marcou un altísimo ritmo nada máis saltar á cancha que se reflectiu nun 4-0 inicial. Abián Rodríguez mostrouse impenetrable en portería, e foi case no minuto sete cando o Antequera logrou romper a seca goleadora e bater ao gardameta cisneísta por medio de Raul Morales, que se erguía como salvador anotando os tres primeiros goles do seu equipo no partido.

Con todo, a diferenza e o ritmo que estableceran os brancos mantívose en todo momento, elevando o resultado a un 8-3 que obrigaba a Lorenzo Ruiz a parar o tempo e reaxustar a equipo, que non lograba superar aos cisneístas, mesmo en superioridade numérica.

O conxunto local seguiu golpeando e abrindo máis a brecha ata un 19-10 cando restaban cinco minutos do primeiro tempo. De novo o técnico andaluz pediu tempo morto, e aínda que o Cisne elevou a vantaxe a dez goles, nas dúas últimas xogadas o Antequera recortou distancias e mandou o encontro ao descanso nun 20-12.

A segunda parte seguiu a mesma tónica que a primeira, cunha actitude maxistral dos brancos en todas as facetas, o que deixaba entrever que o triunfo xa estaba na casa.

Con todo, pasado o ecuador do segundo tempo o Cisne veu abaixo e comezou a cometer unha serie de imprecisións que foron castigadas por un Antequera esperanzado que aos poucos foi recortando distancias e púxose a catro goles cando quedaban seis minutos para a conclusión (32-28). A pesar da presión, nos dous últimos minutos o conxunto lerezano enchufó un parcial de 3-1, asinando o resultado final en 37-31 que lle dá os primeiros dous puntos da tempada.

Consulta a acta nesta ligazón