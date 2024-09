O Teucro conquista a súa primeira vitoria da tempada á conta do Ribeiro (25-31)

Tras comezar a tempada cun empate en casa, a Sociedad Deportiva Teucro logrou este sábado a súa primeira vitoria en liga ao superar ao Balonmán Ribeiro por 25-31. A igualdade predominou ao comezo do encontro, pero o cadro pontevedrés desmarcouse ao termo do primeiro tempo e logrou manter a vantaxe no segundo a pesar dos intentos de remontar do equipo local.

Empezou o partido co habitual equilibro entre ambos os conxuntos, que reflectía un empate a tres goles aos cinco minutos de partido. Con todo, tres erros consecutivos en ataque por parte do equipo lerezano propiciaron a primeira escapada do Ribeiro (6-3). Irene Vilaboa parou o cronómetro e o Teucro volveu enganchar na pelexa, enchufando un parcial de 1-6 que, neste caso, obrigaba ao técnico local a pedir tempo morto para cortar esta seca goleadora dos seus (7-9).

Con todo, despois duns minutos nos que o marcador se moveu en termos de igualdade, o cadro pontevedrés volveu pisar o acelerador para ampliar a súa vantaxe en catro tantos, pero ao termo da primeira metade e sobre a bucina, os de Ribadavia subiron o 12-15 co que se alcanzou o descanso.

Despois do paso polos vestiarios o Teucro seguiu dominando e puxo o +5 no luminoso (13-18), pero os locais non se deron por vencidos e volveron reducir a distancia en tres tantos despois de aproveitar a precipitación en ataque dos azuis, que non conseguían sentirse cómodos e despegar.

Co marcador apertado reaccionaron os de Pontevedra, apoiándose no seu gardameta para de novo establecer unha diferenza de cinco goles que deixaba case sentenciado o encontro (19-24). Logrou o Ribeiro achegarse de novo ao marcador, pero o Teucro mantivo o ritmo para levar o triunfo final por 25-31.

Consulta a acta nesta ligazón