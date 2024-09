A Milla Urbana de San Miguel enche Marín de atletismo

Participantes na 25 edición da Milla Urbana San Miguel © Cristina Saiz

A Milla Urbana San Miguel volveu a encher as rúas de Marín na súa 25 edición, na que participaron máis de 400 deportistas de todas as idades.

O evento arrincou ás 18:00 horas na Avenida de Ourense coas probas Sub-16, Sub-14, Sub-12 e Sub-10, pechando coa milla popular e as probas absolutas.

Na carreira sénior-sub23 masculina a emoción estivo servida e é que os primeiros postos decidíronse en cuestión de segundos. De feito, o salamantino David de la Fuente, que fora segundo o pasado ano, fíxose nesta ocasión co primeiro posto tras parar o cronómetro en 4:27, a tan só un segundo do pontevedrés Jorge Puig e a dous do atleta do Portugalete Hugo García, quen fixo o mesmo tempo que Martín Regueira, do Atletismo Coruña.

En canto á carreira feminina, Eva Piñel, do Atletismo Celta, defendeu o seu título cunha marca 5:14, seguida de Sabela Martínez e Isabel Caeiro, da Sociedade Ximnástica, que pararon o tempo en 5:19 e 5:27, respectivamente.