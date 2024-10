Tres puntos a domicilio para o Pontevedra cos que facer borrón e conta nova

Ás veces un partido pode supoñer moito máis que tres puntos en xogo. Pode marcar un punto de inflexión. É o que espera o Pontevedra Club de Fútbol da súa sólida vitoria fronte ao Langreo (0-2) no Nuevo Ganzábal.

É o primeiro triunfo a domicilio da tempada para os granates, na súa terceira saída, pero con el pon fin a unha serie de xeiras negativas que eran pedras na súa mochila.

Máis aló de saír vitoriosos do seu primeiro enfrontamento do curso sobre céspede artificial, o de Langreo é o primeiro triunfo como visitante en máis de seis meses para os de Yago Iglesias. Encadeaban, entre a tempada pasada e o inicio da nova, oito saídas sen vencer lonxe de Pasarón.

Á novena foi a vencida, e ademais o Pontevedra conseguiuno deixando a súa portería a cero, algo que non sucedía a domicilio precisamente desde o encontro en Langreo do anterior curso, a finais do mes de xaneiro. Levaban o granate dez desprazamentos encaixando polo menos un gol.

Dous aspectos para afrontar con maior confianza os seus próximos compromisos co obxectivo de consolidarse na zona alta da táboa e axexar o líder Numancia.

No calendario do Pontevedra aparece agora un partido no seu fortín de Pasarón contra o Marino de Luanco o vindeiro domingo 6 de outubro (17.00 horas) que terá continuidade o resto do mes cun encontro fóra fronte ao Escobedo, outro na casa contra o Rayo Cantabria e finalmente outra viaxe ao campo do Guijuelo.