Ekaterina Rebón, sen fortuna no Mundial Júnior de Taekwondo

Ata Corea do Sur desprazouse Ekaterina Rebón para participar no Campionato do Mundo Júnior de Taekwondo, un dos seus grandes retos para esta tempada.

A deportista caldense do Club Número Phi non tivo con todo fortuna e despediuse do torneo por detalles na segunda rolda da competición.

Rebón competiu na localidade coreana de Chuncheon na categoría de -59 quilos, vencendo no seu primeiro combate en tres asaltos fronte á alemá Aish Bangura.

En segunda rolda esperáballe a kazaka Nuray Kaznabek, nun combate moi duro que se decidiu en favor de Kaznabek nos últimos segundos do segundo asalto.

Ekaterina Rebón non era a única galega en liza. Xunto a ela estaba Noa Romero (Natural Sport de Ribeira), que protagonizou unha gran competición logrando o bronce mundialista na categoría de -52 quilos.