Loita sen recompensa para o Marín Futsal ante o colíder Melilla (0-2)

Partido entre Marín Futsal e Melilla Torreblanca na Raña © Cristina Saiz

O Marín Futsal non tivo opcións na Raña fronte ao colíder Melilla Torreblanca, que impuxo o seu ritmo e calidade individual para deixar encarrilado o partido na primeira metade. A pesar dos esforzos das locais por remontar, o equipo visitante foi quen controlou o encontro para levar o triunfo por 0-2.

O partido comezou cun dominio claro por parte do conxunto marinense, que presionaba alto e con moita intensidade á saída de balón rival. E así, no primeiro minuto, Carolina Bravo tivo a primeira ocasión clara coa que puido adiantar ao Marín, pero a gardameta do Melilla, Bea da Silva, estivo atenta para evitar o gol do Marín.

Co paso dos minutos, o conxunto dirixido por More foi perdendo fol. A incapacidade para conectar coa mesma claridade nas transicións comezou a notarse, e aos catro minutos, Patri Arruti salvou ao Marín ao negar o primeiro gol a Da Sousa.

O Melilla seguiu insistindo, avisando novamente cunha oportunidade perigosa a través de Jhennif. Con todo, na seguinte xogada, Silvina non perdoou. Tras un excelente pase de Amadinha, a arxentina definiu cunha picada precisa por encima de Arruti, que non puido facer nada para evitar o 0-1.

Gi Portes tivo a oportunidade de empatar no ecuador da primeira metade, pero o ímpeto do Marín foise diluíndo. Amadinha asumiu o control do partido, mentres Patri Arruti alzábase unha vez máis como a heroína, realizando intervencións crave para manter vivo ao seu equipo.

A seis minutos e medio do descanso, More pediu tempo morto para reorganizar ás súas, pero xusto tras o retorno á pista, chegou o golpe decisivo. Bia Souza aproveitou un erro na saída de Arruti e interceptou o balón para mandalo ao fondo da rede, subindo así o 0-2 co que se alcanzou o descanso.

Na segunda metade, o guion do partido non cambiou demasiado. O Marín tentaba saír desde atrás con velocidade, buscando recortar diferenzas no marcador, pero a calidade individual das xogadoras visitantes seguía sendo implacable. Jane estivo preto de ampliar a vantaxe no minuto 24, pero o seu disparo estrelouse no poste esquerdo, e instantes despois volveu tentalo cun potente disparo que obrigou a Carolina Bravo a despexar o balón baixo paus, evitando o que parecía un gol cantado.

O Marín arriscaba moito na saída de balón, pero seguía sen xerar verdadeiro perigo na portería contraria. Neses momentos críticos, Patri Arruti volveu ser decisiva, respondendo con grandes ocasións e mantendo ao seu equipo no partido a pesar das dificultades que tiña para crear oportunidades claras.

O reloxo corría en contra do equipo da Raña, e con cada segundo que pasaba, as opcións de remontada desvanecíanse. A tan só cinco minutos do final, Café estivo a piques de facer o 1-2 tras conectar un saque de esquina que rozou o poste, deixando á súa afección co mel nos beizos.

Apostou More polo xogo de cinco nos instantes finais para buscar ese tanto que lles dese esperanza, pero a pesar do esforzo e a intensidade final, o marcador xa non se moveu. Si que é verdade que Guida enviou o balón ao interior da rede case sobre a bucina, pero o tempo xa se consumiu e non subiu ao marcador.

Consulta a acta nesta ligazón