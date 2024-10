O Atlético Villalonga planta cara ao CE Europa, pero termina caendo por 1-2

Once do Atlético Villalonga FF contra o CEE Europa © Atlético Villalonga FF

O Atlético Villalonga regresou este sábado a San Pedro para recibir ao actual líder de Segunda RFEF e un dos favoritos para o ascenso, o CE Europa.

O equipo adestrado por Edu González adiantouse cun gol de Cuque, pero na segunda metade o cadro catalán deulle a volta ao encontro cun dobrete de Natalia para levar os tres puntos a terras catalás.

Con todo, foi o conxunto local o que levou o control do partido no seu inicio para facer dano ás catalás, que non conseguían axustarse e mostrábanse incómodas sobre o céspede. E así, o esforzo do Vilalonga deu os seus froitos aos 20 minutos, cando Cuque aproveitou un saque de esquina para abrir o marcador.

As de Sanxenxo seguiron apertando e a punto estiveron de facer o segundo tanto pouco antes de chegar ao descanso, pero a madeira repeleu o disparo.

Tras o intermedio, o CE Europa saíu con intención de reverter a situación, e conseguiuno ao minuto de renovarse o duelo nun man a man de Natalia ante Curbelo.

A partir de aí e co 1-1 no marcador, o cadro catalán envorcouse por completo en área do Atlético Villalonga para remontar, pero as locais non tardaron en igualar o ritmo coa intención de evitar a remontada rival.

Con todo, no minuto 77, Natalia volveu aparecer, e nun novo man a man con Patri Curbelo, enchufó o esférico no interior da rede para poñer o 1-2 co que finalizou o encontro.

Consulta a acta nesta ligazón