Segundo triunfo consecutivo para o TM Monte Porreiro tras remontar ante o CTT Olot (4-2)

O Tenis de Mesa Monte Porreiro segue de doce neste inicio de tempada e suma o seu segundo triunfo consecutivo en Superdivión Masculina.

O conxunto pontevedrés logrou este domingo unha importantísima vitoria despois de remontar un 0-2 fronte ao CTT Olot tras as derrotas de Martín Betancor e André Silva nos seus respectivos enfrontamentos contra Yaroslav Zhmudenko e Diogo dous Santos, respectivamente.

Púxose as pilas o TM Monte Porreiro nos seus seguintes partidos e Miguel Ángel Vílchez reduciu distancias superando a Diogo Martins por un axustado 3-2. André Silva devolveu as táboas ao vencer a Zhmudenko (2-3), e entre Martín Bentancor e de novo Vílchez encargáronse de voltear o resultado ao gañar a Martins e Dos Santos por 3-0 e 3-1 para certificar así o triunfo do seu equipo por 4-2.

O seguinte enfrontamento do equipo adestrado por Nando Álvarez será o venres 11 de outubro ás 18:30 horas fronte ao Hortitec Alzira TT.