Ánimos para o ABP Sport antes de viaxar ao Mundial de Kick Boxing

A localidade italiana de Venecia será escenario desde este sábado e ata o día 20 de setembro do Campionato do Mundo de Kick Boxing para as categorías cadete e júnior.

Ata alí desprazaranse tres deportistas do ABP Sport pontevedrés, xunto ao seu adestrador José Manuel Santiago.

Trátase de Alfonso e Simón Riqueza (de 14 e 12 anos) e de Eugenia Coll (de 11 anos), incluídos na lista de 32 mozos e mozas que representarán a España na competición. Os tres, campións galegos e nacionais, tiveron que realizar unha preselección para ir ao Mundial, no que participarán máis de 2.000 deportistas de 62 países.

Antes de partir cara a Italia, os representantes do ABP Sport foron recibidos pola concelleira de Cidadáns Pontevedra, María Rey, nun encontro no que explicaron que serán as propias familias as que custearán a viaxe xa que unicamente o equipamento corre a cargo da Federación Española de Kick Boxing.