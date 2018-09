Empate de prestixio do Céltiga, vitoria do Ribadumia en Boiro e inesperado tropezo do Arosa

Partido entre Boiro e Ribadumia en Barraña © Cristina Serantes

Xornada chea de sobresaltos e sorpresas en Terceira División. Mentres o Arosa perdía a imbatibilidade na Lomba a mans do Alondras, nun gran partido, o Ribadumia gañaba en Barraña ao Boiro pola mínima e o Céltiga daba a badalada, arrincando un meritorio punto na Malata fronte ao Racing de Ferrol nun partido vibrante, con goles e alternativas.

Partido sen dono, de ida e volta en Ferrol, onde o Céltiga aproveitouse da tolemia e da superioridade numérica durante unha hora, para sorprender ao Racing, remontar por dúas veces un marcador adverso e terminar arrincando un punto de moito mérito.

Os verdes empezan a entender que o seu paso pola Terceira División non vai ser precisamente un camiño de rosas, e se na primeira xornada o Somozas fíxolles un roto endosándolles unha dolorosa goleada, non houbo que esperar máis que á súa segunda xornada como locais para que chegase o primeiro tropezo.

Todo parecía ir como unha seda para o cadro departamental cando Juan Antonio, aos 11 minutos, inauguraba o marcador. Con todo Álex Fernández pouco tardaba en devolver a igualdade (só dous minutos despois).

Superada a media hora, o colexiado deixaba o Racing en inferioridade, mandando ao vestiario con vermella directa a Juan Antonio, o que aproveitaría o Céltiga para dar a volta ao resultado, cun novo gol de Álex Fernández (minuto 39).

Pero a segunda parte devolveu ao cesped ao mellor Racing, tanto que en pouco máis de dous minutos remontaba e poñíase outra vez con vantaxe, grazas aos goles de Joselu e Marcos Álvarez.

Claro que pouco duraría a alegría local, xa que Canhoto empataba de novo, para dar paso a unha última media hora de infarto, na que o Racing tentouno, aínda á conta de sufrir varias contras con moito perigo nas que o Céltiga puido conseguir un maior botín, todo iso antes de que o colexiado nivelase forzas, xa no desconto, expulsando por dobre amarela ao visitante Emilio.

Consulta o acta do partido Racing de Ferrol-Céltiga nesta ligazón.

Valioso triunfo do Ribadumia, que consegue a súa segunda vitoria consecutiva vencendo ao Boiro en Barraña, nun partido intenso e moi disputado.

Os de Luís Carro realizaron un partido serio, sen concesións, que lle levaron a lograr os tres puntos para situarse na zona cómoda da táboa, mentres o conxunto presidido por Changui, que exerce tamén como xogador, fai temer aos seus por unha tempada complicada, tras estar ao bordo da súa desaparición e con moitas dificultades para configurar un plantel coa que afrontar a liga.

O partido resolveuse pouco antes do descanso, cun gol de Gabi para dar paso a unha segunda parte trabada, cun Ribadumia firme en defensa, desbaratando todos os intentos do Boiro por lograr o menos o empate.

Consulta o acta do partido Boiro-Ribadumia nesta ligazón.

Traxectorias opostas na Lomba, cun Arosa que chegaba contando os seus partidos por vitorias fronte a un Alondras na liña oposta, con tres derrotas no arranque ligueiro. A estatística estaba a favor dos de Rafa Sáez, pero foron os de Antonio Fernández os que romperon ambas xeiras, levándose os tres puntos tras remontar a vantaxe inicial do conxunto arlequinado.

Os vilagarciáns volveron sufrir á súa particular besta negra, o equipo que a pasada tempada deixoulles fóra do play-off no último suspiro, e nesta ocasión non puideron tomarse o desquite, a pesar de disputar un bo partido, deixando a Compostela e Bergantiños compartindo liderado.

E iso que as cousas non puideron comezar mellor para os locais, que se adiantaban aos 15 minutos cun gol de Chiqui. Con todo, xusto antes de irse ao descanso, Yhavé Prieto, cun excelente lanzamento de falta, lograba o empate.

As cousas comezaron a complicarse para os arosistas ao pouco de renovarse o xogo, cando Jonás adiantaba ao Alondras e aínda que reaccionarían os de Rafa Sáez, empatando aos 64 minutos por medio de Luís García, Champi faría subir o 2-3 definitivo ao marcador no minuto 77.

Aínda puido salvar polo menos un punto o Arosa no desconto, pero o remate de Mauri foise de poste a poste para terminar por non entrar na meta visitante.

Consulta o acta do partido Arosa-Alondras nesta ligazón.