Óscar Graña, agradecido pola súa primeira homenaxe como deportista na Subdelegación do Goberno

mMaica Larriba recibe a Óscar Graña © Mónica Patxot

O pontevedrés Óscar Graña, catro veces campión mundial de piragüismo maratón, tivo este xoves a súa primeira recepción oficial na Subdelegación do Goberno en Pontevedra pola súa faceta de deportista. Xa tivera homenaxes por parte da institución pola súa condición de axente da Policía Nacional e polas súas actuacións de carácter humanitario -rescatou dúas veces a persoas que se caeron ao río Lérez mentres el adestraba-, pero nunca antes polos numerosos títulos que cultivou.

O propio Óscar Graña agradeceu á subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba, este xesto. "É de agradecer que estes feitos se recoñezan polas institucións", sinalou o policía, que insiste en que "é a primeira vez que a Subdelegación me recibe por temas deportivos" e que "denota un certo cambio".

O padeeiro subiu todo o máis alto do podio xunto co seu compañeiro Diego Romero once días atrás, pero a recepción foi este xoves. Maica Larriba concibiuna como "unha pequeniña homenaxe" por ese éxito e como "colofón" a toda unha carreira de títulos.

Larriba mostrou a súa "enorme satisfacción" por poder homanejarle, tanto como pontevedresa como en calidade de subdelegada do Goberno e destacou a faceta de policía de Óscar Graña, que acaba de ascender a inspector. O padeeiro, pola súa banda, tamén lle agradeceu a recepció en tanto que é "o máxima xefe" que ten na provincia a nivel profesional, pois é a máxima representante do Goberno estatal na provincia e, como tal, responsable última das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado.

A nivel deportivo, Óscar Graña agradece que Larriba "considere que o campionato do mundo é relevante para a provincia" e sinalou que o seu próximo obxectivo, a cita máis importante de 2019, será o Campionato de Europa que se celebrará en xullo en Francia. Este inverno estará de pretemporada e a partir de marzo e a centrarase nese evento.