O Cisne fai o difícil para afundirse nos últimos minutos fronte ao Barcelona B (33-37)

Partido entre Cisne e Barcelona B no CGTD © Diego Torrado Partido entre Cisne e Barcelona B no CGTD © Diego Torrado

Reza o devandito popular "tanto nadar para morrer na beira". Foi o que lle sucedeu a un Cisne irregular, capaz do mellor e o peor, que se viu obrigado a remar contra corrente a maior parte do seu partida fronte ao Barcelona B, para terminar cedendo nos últimos minutos nunha derrota dolorosa, máis que polo feito dos puntos que se escapan, por dar a sensación que de non cometer tantos erros o triunfo podía quedarse na casa.

Incapaz de frear ao cuarteto formado por Knorr, Pau Oliveras, Mamadou e Álex Pascual (29 goles entre os catro), o Cisne empezou mal, terminou peor, e no medio realizou un exercicio de supervivencia admirable, pero sen recompensa, tirando pola borda o seu tremendo esforzo en apenas tres minutos que decidiron o resultado en favor dun filial azulgrana máis compacto e coas ideas máis claras durante todo o partido.

Os de Jabato saíron con dúbidas, o que aproveitou o cadro catalán para abrir unha primeira distancia de seguridade cun parcial de 0-4 que lle puxo con vantaxe (2-6), cando tan só disputáronse os cinco primeiros minutos. Esa circunstancia obrigou ao Cisne para ir a remolque durante toda a primeira parte para irse ao descanso dous abaixo (17-19).

Se en ataque as cousas saían, en defensa os pontevedreses non tiñan unha boa tarde, cousa que non mellorarían na continuación, a pesar de que chegarían a empatar o partido (31-31 e 32-32), para entrar nos últimos cinco minutos con opcións de todo. Pero o esforzo págase e o Barcelona fixo un novo parcial, como ao comezo, de 0-4 para escaparse definitivamente e sentenciar (33-37).

BM CISNE (33): Dani Fernández; Javi Vázquez (3), Preciado (3), Linhares, Chan (1), Leiras (2), Dani Ramos (6), Marko Antelj ( p.s.); Ígor Tenorio, Alberto Casares (4), Pablo Picallo (5), Andrés Sánchez (4), Bruno Vázquez (1), Miguel Simón (1), Pablo Gayoso (3) e Alejandro Conde.

FC BARCELONA B (37): Jorge Pérez; Forns ( p.s.); Adriá León (3), Knorr (7), Pau Oliveras (8), David Roca (1), Barbeito, Bodor, Oriol Blanco, Mamadou (7), Suárez Pumariega (2), Rosell, Eduardo Calle (1), Vaíllo, Estepa (1) e Pascual (7).

Árbitros: Alejandro Hoz Fernández e Áxel Riloba Pereda (Cantabria). Excluíron dous minutos a Miguel Simón e Alejandro Conde, no Cisne, e a Adriá León (2), Knorr, Oriol Blanco, Suárez Pumariega e Rosell, no Barcelona B.

Marcador (cada cinco minutos): 2-5, 4-8, 7-10, 11-13, 13-15, 17-19 (descanso), 19-21, 20-24, 22-27, 26-28, 31-32 e 33-37 (final).

Incidencias: Pavillón do CGTD (Pontevedra). Uns 150 espectadores.