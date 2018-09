Gómez Noya pon rumbo ao Mundial Ironman de Hawaii: "No es fácil llegar la primera vez y ganar"

Javier Gómez Noya, no acto organizado polo Banco Santander no Consello Superior de Deportes © @123acorrer Banco Santander

Achégase o momento da verdade para Javier Gómez Noya. Todo un ano de traballo poñerase a proba no seu novo e máis esixente reto ata a data, tentar gañar o Campionato do Mundo Ironman na lendaria carreira que se disputa cada ano en Kona, Hawaii.

"No es fácil llegar la primera vez y ganar", recoñece o campionísimo galego, que este venres pon rumbo ás illas estadounidenses de Hawaii coa intención de aclimatarse ás esixentes condicións que lle esperarán o vindeiro sábado 13 de outubro, data da carreira.

Antes de partir, Gómez Noya atendeu aos medios de comunicación nun acto publicitario organizado por un dos seus patrocinadores, o Banco Santander, na sede do Consello Superior de Deportes, onde recibiu os ánimos da Secretaria de Estado para o Deporte, María José Rienda.

Trátase dun reto "muy ambicioso", asegura, xa que "nadie lo ha hecho", chegar como debutante e acabar gañando. Sería ademais o primeiro español en logralo tras o segundo posto logrado en 2008 por Eneko Llanos.

A pesar da baixa de Jan Frodeno, que lle venceu no recente Mundial Ironman 70.3, Javi Gómez Noya cre que hai "otros cinco o seis" favoritos, ao que se suma á complicación que achega a dureza do percorrido e as condicións meteorolóxicas.

Tanto é así que o esforzo faralle tomar "litro y medio de líquido cada hora e ingeriré unos 90 gramos de carbohidratos", segundo as súas previsións, ao longo dos 3.000 metros a nado, 180 quilómetros en bicicleta e o maratón final co que concluirá a carreira de Hawaii.

Sería todo un soño para el engrosar o seu xa de seu extenso palmarés coa vitoria en Kona, pero aínda lle restan moitos retos por afrontar, incluso a posibilidade de volver á distancia olímpica pensando en Tokyo 2020. "No cierro la puerta a los Juegos", sentenciou o triatleta, embaixador de luxo para o deporte pontevedrés, galego e nacional.