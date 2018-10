Cerdedo-Cotobade estrea clube ciclista

Un novo club deportivo ve a luz en Cerdedo-Cotobade centrado na actividade coa bicicleta.

O Club Ciclista Cerdedo-Cotobade, pretende acoller a todos os afeccionados, tanto do municipio como doutros territorios, nas modalidades de bicicleta de montaña (BTT) e rutas por estrada.

Gabriel Souto, Sergio González, Roberto Sobrino, Aurora Sobrino e Darío Buceta compoñen a primeiro xunta directiva da entidade deportiva, que foi presentada no Concello co apoio do presidente municipal, Jorge Cubela.

A directiva pretende comezar de inmediato coas súas actividades, que se centrarán inicialmente na captación de deportistas, a procura de patrocinadores e a organización de rutas, probas e eventos.