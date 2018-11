Falece Suso Morlán, o adestrador pontevedrés que levou á gloria olímpica a David Cal

Suso Morlán en PontevedraViva CC BY-NC-SA PontevedraViva Suso Morlán recibe a insignia de ouro da Federación Galega de Piragüismo © Federación Galega de Piragüismo

Despois de dous anos de dura loita contra un tumor cerebral, Suso Morlán, o adestrador pontevedrés de piragüismo que levou á gloria olímpica a David Cal, faleceu este domingo en Brasil cando contaba 52 anos de idade, segundo informou a Federación Española deste deporte a través das súas redes sociais.

Suso Morlán foi o home que conduciu a David Cal ás súas cinco medallas olímpicas, convertendo ao padexeiro de Cangas no máis laureado do noso deporte, facendo historia no piragüismo galego e nacional. Morlán fíxose cargo da preparación de Cal desde que este era pouco máis dun neno, convencéndolle de que non abandonase a práctica dun deporte que lle deu a gloria.

Tras a retirada de David Cal, Suso Morlán seguiu desenvolvendo a súa actividade como adestrador traballando para a Federación brasileira desde o ano 2013, e tutelando ás promesas do país, ademais de converterse en referente dentro da organización dos Xogos Olímpicos do ano 2016 en Río de Janeiro, conseguindo que o equipo local sumase tres sorprendentes medallas (dúas pratas e un bronce) de Isaquías Queiroz.

Tiña contrato coa federación ata o ano 2020, finalizado o cal pensaba abandonar a actividade de adestrador.

O adestrador pontevedrés empezou a notar síntomas da súa enfermidade o mes setembro de 2016, cando tras os Xogos Olímpicos pasou unhas semanas en Pontevedra, pero segundo fontes familiares naquel entón achacou esas sensacións á tensión que supuxo a competición.

Xa de volta en Brasil, sufriu mareos e dores de cabeza, polo que se trasladou a un centro hospitalario en Belo Horizonte, onde unha resonancia magnética detectou a presenza dun tumor na base do cerebro.

Foi intervido nunha operación realizada o 8 de novembro de 2016 e levada a cabo polo neurocirurxián Paulo Niemeyer no Hospital Copa D' Or de Río de Janeiro, e aínda que o resultado foi positivo e Morlán volveu retomar a súa actividade, finalmente a cruel enfermidade puido coa súa resistencia.

Unha das súas últimas aparicións públicas, xa cun aspecto no que se deixaban notar as consecuencias da súa enfermidade, tivo lugar nos últimos campionatos do mundo de piragüismo sprint, na localidade portuguesa de Montemor o Velho, nos que Alfredo Bea, presidente da Federación galega, aproveitou a ocasión para facerlle entrega da insignia de ouro, máxima distinción do ente autonómico, despois de que Morlán non puidese asistir á gala do piragüismo galego celebrada o pasado mes de decembro en Ribadumia.

PÉSAME DA XUNTA DE GALICIA

Coñecida a luctuosa noticia, a secretaria xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, Marta Míguez, gabou a figura de Suso Morlán describíndoo como "un dos mellores adestradores de Galicia de todos os tempos. O legado que nos deixa Suso é incalculable, tanto a nivel persoal como deportivo. As súas leccións e ensinanzas perdurarán na historia non só do deporte galego senón tamén de toda a nosa cultura".

A federación española, a través da súa conta de Twitter, xa mostrou o seu pesar polo falecemento de Suso Morlán.