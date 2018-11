O Arosa termina en táboas ante o Boiro e o Ribadumia vence o Céltiga

Foi un encontro moi igualado o desta fin de semana entre o Arosa e o Boiro. Co empate, o conxunto arousán continúa nunha boa posición na táboa despois de trece xornadas de liga (sexto posto con 23 puntos).

O primeiro gol do partido non tardaría en chegar, xa que foi a escasos tres minutos do asubío inicial cando Fernando Lezcano acertou na portería de Manu Táboas. O gol do Boiro parecía darlle a vitoria provisional, xa que o partido foise con ese 0-1 ao descanso. Tras o paso polos vestiarios, no 66', Javi Otero marcou o definitivo 1-1.

Consulta a acta do Arosa-CD Boiro.

Pola súa banda, o Ribadumia logrou, esta fin de semana no Salvador Otero, poñer fin a unha mala serie de resultados na que levaba catro xornadas atrapado. O Céltiga CF, con todo, non conseguiu plantarlle cara aos visitantes nun partido marcado pola intensidade durante os 90 minutos de xogo. Así, estes últimos continúan na parte media da clasificación coa necesidade de mellorar a súa tendencia negativa nos últimos choques.

O marcador definitivo foi definido ao pouco de comezar. No 19', Cerqueiras conseguiu acertar na portería de Antonio Dacosta dando aos de Ribadumia a vantaxe no esperado derbi. Con todo, a partir dese momento, malia os intentos dos da Illa estes xa non foron quen de igualar o encontro.

Os visitantes aproveitaron ben as oportunidades e apenas cometeron erros en defensa, dificultando a solvencia local e outorgándolles a vitoria antes do descanso (0-1).

Consulta el acta del Céltiga CF-CD Ribadumia.