Jean Marie Okutu, premiado pola Universidade de Vigo como mellor estudante deportista do ano

Jean Marie Okutu na Gala do Deporte Universitario © Universidade de Vigo

O auditorio do Concello de Vigo foi o escenario escollido pola Universidade para celebrar a súa tradicional Gala do Deporte Universitario, no que se recoñeceu a traxectoria de varios deportistas da comarca.

Entre eles destacou un nome por encima de todos, o do atleta marinense Jean Marie Okutu, olímpico en 2016 en salto de lonxitude e estudante de Fisioterapia, que recibiu a Mención Especial ao Estudante Universitario do Ano.

Okutu foi recoñecido ademais co Premio á Excelencia Académica e Deportiva, creado para destacar aos deportistas que "constitúen auténticos exemplos de coherencia e de constancia e por ser capaces de levar en paralelo os seus estudos e as súas competicións".

Nesta categoría recibiron distinción tamén a nadadora do salvamento caldense Antía García e a piragüista Tania Álvarez do Breogán do Grove, ambas as alumnas de Ciencias da Actividade Física e do Deporte, ademais da atleta tudense Leticia Fernández, alumna de Fisioterapia en Pontevedra, e o xogador de voleibol Pedro Manuel Fernández.

Por outra banda na gala foron premiados os e as deportistas que foron medallistas nacionais e internacionais durante o pasado curso, entre os que se atopa os loitadores pontevedreses Lydia Pérez e Pablo García, o nadador do Galaico Daniel Sánchez e o taekwondista marinense Iván García, entre outros.