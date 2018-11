O Waterpolo Pontevedra mantense na pelexa polo liderado tras vencer o Marina Ferrol

O liderado da Liga Galega de Primeira División segue a tiro do Club Waterpolo Pontevedra, nunha dura pelexa co CN Coruña e o CW Santiago por conseguir ese primeiro posto na fase regular da competición.

É así porque a pesar das baixas coas que chegaba á cita o conxunto adestrado por Javi de Sáa conseguiu vencer o Marina Ferrol (12-6) no duelo disputado na piscina do Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra.

Os locais sacaron adiante o choque con bo xogo e notable traballo defensivo, adiantándose desde o primeiro cuarto e non afrouxando ata o parcial definitivo, onde con todo decidido encaixaron 3 tantos.

Con este resultado o Pontevedra suma 7 puntos e é terceiro, a 2 puntos de Coruña e Santiago.

Ademais na Segunda División o segundo equipo do Waterpolo Pontevedra xogou por primeira vez ante o recentemente creado CW Lugo, ao que superaron por 17 goles a 4.

Antes de cada un dos partidos do club pontevedrés durante a fin de semana xogadores, adestradores e árbitros sumáronse á campaña con motivo do día internacional contra a violencia de xénero mostrando carteis co lema " NON á violencia de xénero".