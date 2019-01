Cultural Leonesa e Pontevedra, dous equipos empatados a puntos pero afastados na súa realidade

O fútbol ten estas cousas. Cando roda o balón o apartado económico pode ser importante, pero pasa a un segundo plano deixando o protagonismo ao rendemento deportivo. Boa conta diso pode supoñer a comparación de dous equipos igualados na táboa como Cultural Leonesa e Pontevedra, que o vindeiro domingo 20 de xaneiro (17:00 horas) verán as caras no Estadio Reino de León.

Trátase de dous conxuntos que, tras 20 xornadas de liga, están empatados a 33 puntos ao bordo dos postos de play- off, pero que viven unha realidade completamente oposta.

Pese ao esforzo realizado pola directiva granate nos últimos anos para tentar elevar os seus ingresos, o último orzamento aprobado polos accionistas situábase en 1.187.500 euros. Con estas armas o cadro pontevedrés tentou armar un plantel que permita loitar desde a humildade por obxectivos ambiciosos. A teor do rendemento nos últimos meses, non está lonxe diso, pero atópase en canto a recursos a anos luz dos transatlánticos da categoría.

Un deles é precisamente a Leonesa, entidade que esta campaña conta cun dos orzamentos máis elevados da categoría de bronce superando os 3 millóns de euros e cunha solvencia que se viu apoiada polo fondo de garantía por descenso que outorga a Liga de Fútbol Profesional, ao ter competido o anterior curso en Segunda.

Así, os de León partían como máximo aspirante ao ascenso, elaborando un dos planteis a priori máis potentes (e caros) da Segunda B. Con todo, cambio de adestrador incluído, a aposta non terminou de impoñerse sobre o verde ante a tremenda igualdade do Grupo I.

Todo iso non supuxo un paso atrás para a 'Cultu', que non só mantén esa aposta senón que a está a reforzar con máis pólvora no mercado invernal. Bo exemplo diso é a incorporación polo que resta de tempada e dous anos máis do dianteiro Dioni Villalba, futbolista que nas dúas ligas pasadas pasou dos 20 goles co Fuenlabrada (24 e 21 tantos respectivamente) e que está á espera de recibir o tránsfer internacional do seu último club, o Lech Poznan polaco, para poder debutar, posiblemente ante os granates.

O Pontevedra pola súa banda, dentro da súa realidade e medindo os riscos e os pasos para dar, segue estudando as súas opcións para tentar cubrir a ficha sénior que quedou libre tras a lesión de Javi López. Pouco importará a diferenza cando o colexiado sinale o inicio do encontro.