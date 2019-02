O Ravachol Pontevedra queda ás portas do play-off para o ascenso á máxima categoría

Xornada da Liga de Primeira Nacional de Bádminton en Príncipe Felipe © Diego Torrado

O Ravachol Pontevedra acaba en cuarta posición e non logra o acceso ao play-off para o ascenso á máxima categoría tras as tres xornadas finais da liga de Primeira Nacional de Badminton celebradas esta fin de semana no pavillón da Cidade Infantil de Príncipe Felipe.

O conxunto pontevedrés demostrou un gran estado de forma logrando vencer aos seus tres rivais desta fin de semana e dando a súa mellor versión. O sábado impúxose ao Astures por 6-1 e ao Torrexón Paracuellos, rival directo, por 4-3. O domingo volveu vencer por 7-0 ao Estella de Navarra pero dependía de que os seus dous principais rivais perdesen dous partidos para así poder acceder aos postos de play-off.

A pesar de que foi un ano complicado, o conxunto pontevedrés soubo reaccionar nestas últimas xornadas. "Desta edición da liga saímos reforzados e a próxima tempada volveremos pelexar polo ascenso. Agora toca poñer toda a atención ás competicións individuais", declarou Jesús Pereiro, adestrador do Ravachol.

Esta gran cita para o Badminton español acolleu a 16 equipos e ao redor de 200 deportistas crecendo así cada ano e logrando maior visibilidade. A próxima cita de nivel nacional en Pontevedra será en maio onde se disputará o Campionato de España Sub-11 e o Absoluto.