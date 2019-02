Cheo garantido na cidade co Campionato de España Máster de Natación

Pontevedra acollerá desde o vindeiro xoves 7 de febreiro, por cuarta vez na súa historia, o Campionato de España Máster de Natación, na súa modalidade de inverno en piscina curta.

Trátase dunha competición que garante o cheo na cidade durante catro xornadas, ata o domingo día 10, ao contar con preto de 1.200 deportistas inscritos de diferentes idades, ata os 93 anos que marca como tope un nadador canario.

É un campionato diferente, aseguran desde a organización, e é que "cada uno va con su nive y su objetivo, unos para correr mucho y otros para medirse y conocer ciudades", asegurou na presentación do evento o presidente da Federación Española de Natación, Fernando Carpena.

De todos eses nadadores, a representación máis nutrida chegará desde a comunidade madrileña (373), seguido de Valencia (120) e Galicia (107).

Segundo Carpena, aludindo a un estudo realizado hai anos, un evento como o Campionato de España de categoría Máster reporta na cidade organizadora "entre 400.000 o 500.000 euros" de retorno.

O presidente da Federación Española avanzou ademais xunto ao alcalde, Miguel anxo Fernández Lores, que "espero que dentro de poco presentemos otra cosa", en alusión a futuras competicións de nivel que poderían recalar na cidade.

Na presentación do campionato estiveron presentes tamén a presidenta do Club Natación Galaico, Amparo Porta, o presidente da Fundación Rías do Sur, Héctor Vilariño, a deputada provincial de Deportes, Chelo Besada, o xefe do servizo de Deportes da Xunta de Galicia na provincial, Daniel Benavides, e membros da directiva da Federación Galega de Natación.