O Voleibol Pontevedra, no seu mellor momento da tempada

Terceira vitoria consecutiva para o Club Voleibol Pontevedra na Liga Galega de Primeira División.

O club pontevedrés atópase no seu mellor momento da tempada e aínda que sen pasar da sétima praza que ocupaba, con 21 puntos xa empata na táboa co AD Xiria e achégase ao seu próximo rival, o Xuvenil Teis, co obxectivo de escalar posicións pensando no play- off polo título autonómico.

Na última xornada disputada, o CVP Alianza Española de Seguros venceu por 0 sets a 3 na cancha do Black Voley Vigo.

Foi un duelo dominado claramente polo CVP, que marcou territorio na primeira manga por 15-25 e mantívose firme despois para pechar o encontro por 16-25 e 13-25.

O próximo partido das pontevedresas, ante o Xuvenil de Teis, disputarase o vindeiro sábado 9 de febreiro no pavillón da Xunqueira II (18:00 horas).