Ánimos do Concello de Bueu ao Club de Loita Morrazo ante o reto do Campionato de España

O Club de Loita do Morrazo prepárase para un dos seus grandes retos da tempada, o Campionato de España de Grappling.

Antes de acudir á competición, os mozos e mozas que representarán ao club na competición que se celebrará na localidade valenciana de Sagunto entre o 15 e o 17 de febreiro, recibiron os ánimos do goberno local.

Os xóvenes deportistas, xunto ao presidente do Club de Loita do Morrazo, Fabián Thiebaut, charlaron no salón de plenos do concello co alcalde de Bueu, Félix Juncal, que estaba acompañado polos concelleiros de Deportes, Promoción Económica e Igualdade.

O Grappling é unha modalidade considerada un deporte híbrido que combina estilos tanto modernos como históricos de loita e artes marciais.

Sanuel Brun representará ao club no Campionato de España na categoría sénior, Brais Juncal, Álex Barreiro, Iago Álvarez, Zulema González, Nadia Romero, Jesús Medina, Anxo Ferradás, Joel Peixoto, Uxía Rodríguez e Pablo Fernández farano na escolar, Fabián Thiebaut na categoría máster e José Allariz como árbitro.