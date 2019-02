Ambiente de gala en Pontemuíños co inicio do Campionato de España Máster de natación

Campionato de España Máster de Natación en Pontemuíños © Mónica Patxot

Gran ambiente na piscina do Complexo Deportivo Rías do Sur na primeira das catro xornadas do Campionato de España Máster de Inverno de Natación.

Ata o domingo día 10 de febreiro competirán na instalación pontevedresa ata 1.173 deportistas de 147 clubs chegados de toda a xeografía española.

Trátase de nadadores de todas as idades, desde a vintena ata os máis veteranos, con 9 décadas ás súas costas.

De feito, está previsto homenaxear aos dous participantes de maior idade en categoría feminina e masculina, ambos os dous chegados desde a illa de Tenerife, como son Amparo Martínez (nada no ano 1928) e Francisco García (ano 1926). O trío de deportistas maiores de 90 anos péchao Juan Francisco Domínguez, do CN Máster Madrid (ano 1927).

Todo un exemplo que evidencia o espírito de superación persoal deste campionato, no que máis que as medallas valórase o esforzo e a experiencia e onde prima por encima de todo a boa sintonía entre todos os participantes.