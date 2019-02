O Pontevedra non renuncia á remontada en Copa ante o Cornellà

Só un triunfo fóra da casa pode manter con vida ao Pontevedra en Copa Federación, onde os granates tentarán este mércores (20:15, Camp Municipal de Cornellà) remontar a eliminatoria de 1/4 de final tras a derrota (0-1) da pasada semana en Pasarón.

"No vamos a hacer ninguna loucra pero vamos a intentar pasar", asegura Luismi, que ademais espera que a cita sirva para "dar un cambio en los partidos de fuera" pensando na liga e na pelexa por non descolgarse dos postos de play-off.

Non viaxan a Cataluña varios futbolistas importantes, algúns por molestias e outros por simple descanso. Así, quedan na casa Borja Domínguez, Álvaro Bustos, Kevin, Arruabarrena, David Castro, Romay e o lesionado Álex Fernández.

Desta forma a convocatoria de 16 para o duelo en Cornellà compóñena: Edu, Ualoloca, Nacho López, Juan, Campillo, Churre, Nacho Lorenzo, Adrián Léon, Berrocal, Jesús, Pedro Vázquez, Pibe, Álex González e Javi Pazos do primeiro plantel xunto aos canteiráns Rivera e Iñaki.

No once inicial, avanza Luismi, estarán como é habitual, futbolistas con menos minutos en liga e algún representante do filial. Ademais apuntan á aliñación os sancionados Álex González e Nacho López, que non poderán xogar o domingo ante o Celta B.

O técnico, segundo declarou, agarda un partido físico, condicionado por un terreo de xogo de herba artificial "muy parecido al de Bouzas" no que se verá "más juego aéreo que a ras de suelo".

ÁLEX FERNÁNDEZ EVOLUCIONA POSITIVAMENTE

Nos primeiros adestramentos da semana a mellor noticia foi poder ver traballar co grupo a Álex Fernández, acelerando desta forma os prazos de recuperación da lesión de ombreiro que, segundo o parte médico, deberíalle manter preto dun mes de baixa. Con todo o centrocampista evoluciona positivamente e podería regresar antes. Non será en todo caso esta semana en Vigo, partido para o que o técnico granate o dá por descartado.