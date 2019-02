O piragüismo pontevedrés abre tempada en Verducido

O Campionato Galego de Inverno de piragüismo dará este sábado o pistoletazo de saída a unha nova tempada deportiva para os clubs da comarca.

A cita, que ía celebrarse no encoro de Castrelo de Miño, terá lugar finalmente tras un cambio de última hora no Pontillón do Castro, en Verducido, a partir das 10.15 horas, coa presenza de 41 equipos e 450 deportistas.

Entre eles, dous dos clubs da cidade de Pontevedra cóanse entre os equipos con maior representación, como son o Club Naval de Pontevedra (30 deportistas) e a E.P. Ciudad de Pontevedra (27).

Os 450 padexeiros pertencentes ás categorías, xuvenil, sénior e veteranos loitarán polo título autonómico nas modalidades K-1 e C-1 sobre a distancia de 5.000 metros.

A falta de tres semanas para o Campionato de España de inverno que se disputará en Sevilla os días 16 e 17 de marzo, esta regata servirá para testear o momento de forma co que chegan os equipos galegos.

Entre as figuras presentes na liña de saída estarán Tania Álvarez (Breogán), Diego Romero (Breogán) ou Jenifer Casal (E.P. Ciudad de Pontevedra).