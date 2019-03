Inesperada derrota do Poio Pescamar ante un rival asequible, o Sala Zaragoza (2-1)

O Poio Pescamar encaixou unha derrota ante o Sala Zaragoza nun choque que, a priori, parecía moi asequible. As súas rivais, que contaban coa vantaxe de xogar na súa pista ante a súa afección (algo sempre moi importante), recibiron ás de Dani Díaz coas ideas claras e a intención de sumar uns puntos necesarios para abandonar a mala situación na que se atopan (penúltima posición da categoría). E non puideron as visitantes contra iso.

O partido comezou de fronte para as de casa. Estas tiveron varias ocasións de Lioba e Silvia, que, con todo, non lograban materializar en gol. O adestrador do cadro pontevedrés, ante o mal inicio, viuse obrigado a solicitar un temperán tempo morto. A partir dese momento, o choque foise equilibrando, pero sen chegar a poñerse ningún dos equipos por diante no marcador, o que provocou que marchasen ao descanso a ceros.

O comezo do segundo tempo foi igual que o termo do primeiro. Oportunidades para ambos os lados, que non terminaban de atopar o acerto en portería. Con todo, aos 31 minutos de xogo, tras un pase de Lioba, Livia conseguiu esquivar a Silvia Aguete para sumar o 1-0. O gol deu máis confianza ás anfitrioas, que a partir dese momento viron posible a vitoria. A falta de cinco minutos para a conclusión do partido, as rojillas optaron polo xogo de cinco e, na súa primeira ocasión de ataque, lograron igualar o electrónico cun tanto de Ceci. Pero as aragonesas non baixaron os brazos e, no tramo final do encontro, tras un oportuno roubo de balón, volveron poñerse por diante grazas a Lioba (2-1). As de Díaz buscaron nos últimos 60 segundos a ocasión para o empate, pero non chegaría e os tres puntos quedarían en Zaragoza.

SALA ZARAGOZA (2): Suzan; Jenifer, Livia, Lioba, Laura Boix (quinteto inicial), Laura Rivera, Jéssica de Sousa e Rapha Martins.

POIO PESCAMAR (1): Silvia; Iria, Ceci, Jenny Lores, Dani Sousa (quinteto inicial), Ale de Paz, Irene, Cárol, Jessi e Lidiane.

Goles: 1-0 Livia (31'), 1-1 Ceci (36') e 2-1 Lioba (39').

Árbitros: Lázaro Angulo e Sierra Jimeno, do colexio de Zaragoza, que mostraron cartulina amarela a Jenny Lores e Dani Sousa, do Poio Pescamar.

Incidencias: Pabellón Municipal La Granja, ante máis de 250 espectadores.