O Visit Pontevedra pode regresar ao perigo tras a derrota ante o Vincios (2-4)

O Tenis de Mesa Monte Porreiro encaixou esta fin de semana unha nova derrota, nesta ocasión, ante o AD Vincios, equipo que continúa na parte media da clasificación. Os pontevedreses que nestes momentos sitúanse fóra dos postos de descenso, con todo, co último resultado negativo e a posibilidade de que o Cambados sume dous puntos correspondentes ao choque ante o Borges Grup Vall (que non se presentou no partido), poden volver ao perigo.

Comezou gañando o cadro local tras o duelo entre Nicolás Galvano e Martín Pintos, que o primeiro levou con comodidade. Co 1-0 no marcador, as cousas comezaron a irlle mal ao Visit Pontevedra, que perdeu o seguintes tres enfrontamentos. Bentancor logrou ante, de novo, Pintos recortar distancias, pero sen chegar ao empate e, finalmente, tras un último punto do cadro visitante, estes metéronse o partido e os dous puntos no peto.

Consulta a acta do Visit Pontevedra-AD Vincios.

Pola súa banda, o grupo feminino do club pontevedrés sumou, este sábado, outra vitoria. Nesta ocasión, recibiron ao Leganés, equipo que se atopa ás portas dos postos máis altos da clasificación. As de casa, cos dous puntos desta xornada, mantéñense na parte media da táboa pero con posibilidades de continuar avanzando posicións.

Consulta el acta del Visit Pontevedra-Leganés.