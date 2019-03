Promoción teucrista para os encontros consecutivos ante Granollers e Bidasoa

Conseguir puntuar nas próximas dúas xornadas, nas que recibirá no Municipal de maneira consecutiva a dous rivais da zona alta, pode marcar a diferenza para a Sociedad Deportiva Teucro na súa pelexa pola permanencia na Liga Asobal.

"Para sumar nestes dous partidos é fundamental que o equipo estea arroupado pola afección", recoñece Luís Montes respecto diso.

Para conseguilo, ou polo menos que aumente no posible a asistencia ao Pavillón Municipal dos Deportes, o club pontevedrés lanzou unha promoción dirixida aos seus afeccionados baixo o lema 'Agora, Teucro, agora'.

A través desta promoción, calquera persoa poderá retirar as entradas como pack para os dous próximos partidos por 15 euros. No caso de que as entradas sexan retiradas por un socio ou unha socia que queira convidar a algún familiar ou a algunha amizade os dous partidos custarán 10 euros.

Eses dous encontros son os do próximo sábado 9 de marzo (18:30 horas) ante o Granollers, actual quinto clasificado, e o sábado 16 de marzo (20:30 horas) ante o Bidasoa, segundo da táboa.