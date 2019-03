Os "Amigos do Pontevedra C. F." non fallan a súa "xuntanza" anual

"Xuntanza" anual de "Amigos do PontevedraC.F." © PontevedraViva Pedro Tapia, Juan Abal, Manolo Barreiro e Tito Estévez © PontevedraViva

Un ano máis, fieis á xa longa tradición, os "Amigos do Pontevedra C. F." celebraron este venres a súa "Xuntanza" á que acudiron, como de costume, ex-xogadores das diferentes épocas na historia do club granate, acompañados de directivos, exdirectivos ou simples afeccionados.

O programa festivo iniciouse cunha misa na Peregrina, ás 13:30 horas, en recordo de amigos e familiares ausentes ou falecidos, seguida dunha amigable comida, que nesta ocasión tivo como marco o Parador Nacional de Turismo, na que os asistentes compartiron recordos históricos do club granate e intercambios de opinións sobre a situación actual da entidade.

A asistencia, máis numerosa que de costume, superou as 70 persoas, entre as que se atopaban ex-xogadores de distintas épocas como Tito Estévez, Gabi Leis, Luís Rivas, Amigo, Paco, Churruca, José Emilio, Fernando Castro Santos, Pedro Tapia, Andrés, Juan Fermín, Cal, Óscar Sayáns, entre outros, que compartiron mesa e mantel con afeccionados históricos directivos e exdirectivos, como Manolo Barreiro ou Juan Abal, tradicionalmente encargados ano tras ano da organización.

Ás sobremesas ademais do tradicional sorteo de agasallos entre os asistentes, rendeuse homenaxe especial a Tito Estévez e Pedro Tapia, que recibiron un obsequio conmemorativo de mans de Manolo Barreiro e Juan Abal, para terminar brindando todos xuntos polos futuros éxitos granates, nunha sobremesa que se prolongou mesmo tras abandonar o Parador.