Derrota do Marcón ante o líder, o Pontellas, por un gol en propia de Antonio Suárez (1-0)

O Marcón Atlético viaxou esta fin de semana a Porriño para medirse ao líder da categoría, o Pontellas. Os pontevedreses non conseguiron sumar os tres puntos e, desta forma, descenden unha posición na táboa (agora décimoterceros con 36 puntos). Pola súa banda, os locais continúan, cunha vitoria máis na súa marcadora, primeiros indiscutibles de grupo.

A pesar do resultado (1-0), o encontro non tivo un claro dominador. Tanto foi así que, despois dunha primeira parte que finalizou a ceros, o gol que lle deu o triunfo aos anfitrións foi anotado por Antonio Suárez en propia porta aos dez minutos do regreso dos vestiarios.

Por desgraza para os de Borja Burgos, estes non conseguiron igualar o choque para, polo menos, terminar coa repartición de puntos, regalándollos aos do Pontellas.

Consulta a acta do Pontellas-Marcón Atlético.

O Beluso logrou, esta fin de semana, por fin á súa mala serie de tres derrotas consecutivas ante o Mondariz, equipo que pelexa por chegar ao alto da táboa, na Lagoa. Desta forma, os de Bueu conseguen manterse como quintos de grupo con esperanzas de regresar ó máis alto.

A primeira parte de partido estivo liderada polos visitantes, que, cando case se cumpría a media hora de xogo, puxéronse por diante no marcador cun gol de Manu Reiriz. Os locais, incapaces de arriscar ante a a portería de Pol, non conseguiron reducir a renda antes de descanso. E para a súa desgraza, tampouco despois. Tras o paso polos vestiarios reinou o equilibrio e, finalmente, os tres puntos viñeron cos de Beluso.

Consulta a acta do Mondariz-Beluso.

O Amanecer, pola súa banda, sumou este domingo a súa segunda derrota consecutiva. Foi ante o Juvenil de Ponteareas, que, con esta, enlaza tres vitorias nas últimas xornadas e continúa pelexando por meterse nos primeiros postos da clasificación.

Despois dunha primeira parte sen goles, marcada polo equilibrio entre ambos os equipos, que non arriscaron na área, os locais aumentaron a intensidade de xogo no segundo período e conseguiron establecer, por medio dun mesmo home, unha tranquilizadora vantaxe difícil de remontar polos pontevedreses. Aos 20 minutos do regreso do descanso, Rubén Besada anotaba o 1-0 na escuadra de Sergio. E volvería facelo 20 despois, sumando o definitivo 2-0.

Consulta a acta do Juvenil de Ponteareas-Amanecer.

Choque directo o que disputaron esta fin de semana o Estradense e o Juventud Cambados. Este último consegue, así, manterse entre os postos líderes da categoría (agora cuarto con 48 puntos) tras o empate. Os anfitrións, pola súa banda, que continúan pelexando pola primeira posición, non conseguiron derrotar no seu campo ao cadro de Edu Charlin, tendo que conformarse coa repartición de puntos.

Tras os 45 minutos iniciais que finalizaron a ceros, os primeiros en anotar foron os visitantes, que, por medio de Noly, estableceron o 0-1 a escasos catro minutos do comezo da segunda metade. Con todo, ante a vantaxe dos de Cambados, os de Alberto Mariato reaccionaron e, no 75' de partido, marcaron o gol do empate a través dunha acción de Borjita (1-1).

Consulta a acta do Estradense.Juventud Cambados.

O Villalonga demostrou, unha semana máis, o bo momento que está a atravesar. Nesta ocasión, ao derrotar en San Pedro ao Bande, que, pola súa banda, con esta suma seis derrotas consecutivas.

Durante os primeiros minutos de xogo non houbo un dominador claro. Tanto foi así, que o choque se foi ao descanso co marcador a ceros. Tras o paso polos vestiarios, o cadro local logrou poñerse por diante por medio dunha acción de Iván Renda no 68'. A esta seguiulle un penalti que Guerra converteu no 2-0, que daba unha cómoda vantaxe aos de Luís Oliveira.

Durante os últimos 15 minutos, os anfitrións tiveron outra ocasión de gol, que non conseguiron materializar e, finalmente, no último minuto de partido, os visitantes anotaron o definitivo 2-1, por medio de Paulo. Pero non foi suficiente para, polo menos, conseguir a repartición de puntos.

Consulta a acta do Villalonga-Bande.

Outro choque directo foi o do Xuventú Sanxenxo contra o Valladares, equipo que pelexa por manterse no ecuador da táboa, que non logrou plantarlle cara aos de Nel Branco esta fin de semana en Baltar de Arriba.

Unha vez máis, a igualdade fixo que a primeira parte do choque finalizase sen ningún vencedor claro. Tras o descanso, os locais inauguraron o marcador nada máis dar comezo a segunda metade. Foi Firi quen, cunha fantástica acción individual, acertou na portería de Diego Pérez. A partir dese momento, o Sanxenxo foi bastante superior, o que impediu, xunto un gran xogo atrás, que os visitantes puidesen igualar o electrónico. Finalmente, a falta de cinco minutos para a conclusión, Fiti aumentou a renda cun penalti, establecendo o definitivo 2-0.

Consulta a acta do Xuventú Sanxenxo-Valladares.

Vitoria axustada a do Atios ante o Unión do Grove, que continúa penúltimo na táboa, esta fin de semana en Monte da Vila. A pesar da derrota local, o choque estivo bastante equilbrado, algo que a priori se presentaba complicado para eles.

Nada máis comezar o partido, os visitantes adiantáronse no marcador cun gol de Kiko (6'), establecendo unha vantaxe que aumentaría na segunda metade. Co 0-1 marcharon aos vestiarios, sen perder os anfitrións as esperanzas de chegar a igualar o encontro.

Tras o descanso, a dinámica continuou sendo a mesma: os do Atios máis efectivos en todas as facetas e os de Santiago Mariño cometendo erros atrás. Tanto foi así que, no 63', Uru aumentaría a renda cun segundo gol para o cadro de Porriño. Finalmente, a falta de pouco menos de dez minutos para o termo, Pichi converteu un penalti, sumando o definitivo 1-2.