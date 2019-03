Alicia Bouzas defende o pavillón do Galaico no Campionato de España Infantil de inverno

Pablo Expósito e Alicia Bouzas, no Campionato de España Infantil de Inverno © Club Natación Galaico

O Club Natación Galaico volveu do Campionato de España de Natación Infantil de Inverno celebrado en Xixón coa satisfacción dos bos resultados conseguidos por unha das súas deportistas.

Alicia Bouzas foi a nadadora defendeu con nota ao conxunto pontevedrés, participando ata en cinco probas: 200, 400 e 800 libre, 400 estilos e 200 costas.

A xoven promesa do Galaico bateu neste campionato varias das súas mellores marcas e mesmo logrou un posto de finalista ao ser sétima nos 800 libre cun tempo de 9:24.10, sendo segunda entre as competidoras do seu ano (2005).

Ademais Bouzas venceu na final B dos 400 libre, noveno posto absoluto, cun tempo de 4:33.05.

En canto ás súas mellores marcas persoais, conseguiu melloralas nos citados 800 libre e tamén nos 400 estilos, cun 5:16.32 que lle valeu para ser cuarta na final B.