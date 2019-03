Raxó será sede do Campionato de España de Vela na Clase Vaurien

A vela nacional ten unha cita en Poio en plena Semana Santa, co Campionato de España da Claser Internacional Vaurien.

O Club Náutico de Raxó será organizador desta competición nacional entre os días 17 e 22 de abril, na que se darán cita os e as mellores especialistas do estado con presenza tamén de deportistas estranxeiros ao tratarse dunha proba catalagada como ' open'.

O Campionato de España de Vaurien contará cun total de 12 mangas de competición no campo de regatas da Ría de Pontevedra ao longo das diferentes xornadas habilitadas.

En canto á participación local, na liña de saída estarán as irmás Paula e Paloma González, do Club Náutico de Raxó, ouro en categoría feminina e bronce absoluto no último mundial da especialidade.