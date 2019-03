Esixente proba para o Poio Pescamar en Burela

A vitoria da pasada fin de semana ante o Roldán relanzou o Poio Pescamar no seu obxectivo de alcanzar a terceira praza da táboa na Primeira División, o que sería a mellor clasificación da súa historia.

O conxunto vermello atópase empatado a puntos co murciano, actual campión de liga na máxima categoría, no medio dunha igualada pelexa con outros equipos, xa que entre o terceiro e o sexto, Ourense Envialia, hai só dous puntos de distancia.

No medio de todo iso, o equipo adestrado por Dani Díaz afrontará o sábado (17:15 horas) un dos encontros máis complicados do curso, ao visitar a pista do líder Burela. O conxunto lucense só perdeu un encontro en liga e necesita os puntos para non poder a vantaxe que ten sobre o segundo clasificado, o Atlético Navalcarnero.

Un derbi de altos voos que é todo un reto para o Poio Pescamar e que pode supoñer un reforzo nas súas aspiracións e moral no tramo final de tempada pensando no que aparece como segundo gran obxectivo, a Copa de España.

Dani Díaz espera poder contar con todo o seu plantel para a cita, aínda que Iria Saeta é dúbida por problemas físicos.